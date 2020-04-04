Как тебе такое: Илон Маск вместо аппаратов ИВЛ подарил больницам приборы, распространяющие коронавирус

04.04.2020, 16:50, Разное

В начале марта основатель и глава компаний Tesla и Space X Илон Маск решительно отрицал существование коронавируса. Всех, кто был с ним не согласен, он называл паникерами. Впрочем, когда волна COVID-19 накрыла США, предприниматель все же сменил риторику. В конце марта он заявил, что купил в Китае 1225 аппаратов искусственной вентиляции легких – ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес и готовы к транспортировке в больницы. Щедрость миллионера тут же отметил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. А спустя несколько дней Маска благодарил уже другой политик, а именно мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Как сообщил прессе Билл, Илон «передал городу сотни ИВЛ». Однако все оказалось не так просто.

Журналисты Financial Times задались вопросом, как Маску удалось раздобыть так много необходимых аппаратов, когда в мире наблюдается их острый дефицит. Ответ предпринимателя, что Китаю ИВЛ теперь не нужны, издание не устроил, и они начали расследование. Впрочем, далеко ходить было не нужно. То, что Маск подарил больницам совсем не то, можно было понять по фотографиям посылок, опубликованным в Twitter. Полученные государственными больницами от Маска коробки содержали приборы БИПАП для неинвазивной поддержки дыхания. Они предназначены для людей с нарушением дыхания во время сна.

Подарки от Илона МаскаFinancial Times уточняют, что аппараты БИПАП стоят 800 долларов за штуку, а вот необходимые ИВЛ – порядка 50 тысяч. Последних в стране и мире категорически не хватает, а первых только в США насчитывается 8 миллионов штук. Несмотря на то, что в некоторых случаях эти приборы действительно могут помочь больным (тем, у кого болезнь, вызванная COVID-19, протекает в легкой форме), в целом аппараты небезопасны. Из-за того, что эти устройства неинвазивны, они способствуют распространению вируса: ИВЛ – замкнутая система с фильтром, благодаря которой воздух через трубку поступает напрямую в легкие, а БИПАП доставляют кислород с помощью прилегающей ко рту и носу маски. Маска позволяет воздуху выходить и в случае с больным коронавирусом распространять вирус в окружающей среде. Из-за особенностей БИПАП коронавирусом могут заразиться другие пациенты или врачи.

Как тебе такое, Илон Маск?