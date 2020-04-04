Обозначены лучшие комфортные автомобили на рынке РФ

04.04.2020, 16:30, Разное

Термин «комфортный автомобиль» подразумевает собой разные понятия. Эксперты назвали лучшие машины в данном понимании, которые имеются на российском рынке.

На первом месте находится Skoda Karoq. На старте транспорт доступен в трех вариантах: Active, Ambition и Style. Начальная модификация стоит 1,4 миллиона рублей и достигает с легкостью суммы в 1,6 миллиона рублей. Под капотом автомобиля Skoda Karoq находится 1,4-литровый агрегат, который способен генерировать 150 лошадиных сил. Совместно с ним функционирует восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Далее в списке самых комфортных машин в РФ располагается Volkswagen Polo. Этот седан очень популярен в стране благодаря отличному качеству сборки и привлекательной стоимости. Потенциальным клиентам стоит обратить внимание на надежную платформу, способную проработать долгое время. У дилеров базовую комплектацию можно купить почти за 800 000 рублей.

Стоит обратить внимание на Toyota Camry. Автомобиль признан критиками самой лучшей в таком классе. За базовый автомобиль придется отдать в салонах не меньше 1,6 миллионов рублей, максимальная модель реализуется за 2,6 миллиона рублей. Покупатели отмечают высокий уровень комфорта и хороший дизайн этого транспортного средства.

Нашлось место в перечне и KIA Rio. Длительный период времени в РФ данная модификация являлась одной из самых продаваемых в стране. Несмотря на более низкую цену в отличие от остальных участников рейтинга наиболее комфортных автомобилей, качество Ria не пострадало при этом. Южнокорейские разработчики сконструировали еще одну из данной линейки – X-Line. Она обладает защитным обвесом, расширенным дорожным просветом и стоимостью 870 000 рублей.