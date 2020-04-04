 

Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке

04.04.2020, 16:30, Разное

Симона Юнусова обнародовала в своем микроблоге видеоролик, где продемонстрировала, как играет с внучкой на карантине. Девочка покаталась на беговой дорожке, но получила небольшую травму.
Мать известного рэп-исполнителя Тимати пояснила собственным подписчикам, что Алиса захотела пофантазировать и позвала ее в вымышленный театр. Дочь музыканта представила себя артисткой и выполнила несколько номеров на беговой дорожке под музыкальное сопровождение. Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки. Теперь, как призналась мать Тимати, им приходится лечиться. Тем не менее, Алиса отлично справилась с болью, она немного поплакала и продолжила свои занятия.

Некоторые подписчики принялись негативно высказываться в адрес знаменитой бабушки, которая оставила без присмотра маленького ребенка. Но она ответила, что перед этим предупредила внучку о вероятных последствиях. «Самый лучший опыт – свой опыт», – заявила она. В целом, Симона Юнусова немало свободного времени проводит с Алисой, не только играя, но и занимаясь с ней. Недавно она рассказала, что девочка в период карантина учится удаленно. Чтобы дочь известного исполнителя имела возможность полноценно обучаться, Симоне пришлось попросить о помощи экспертов для настройки всех нужных виртуальных классов. Вместе с тем, ребенку все нравится и на онлайн-уроках она ведет себя почти так, как это проходит в школе.



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