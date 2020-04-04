В России зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом

04.04.2020, 16:25, Разное

В РФ зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,7 тысячи.

Большинство из них приходятся на Москву, где за последние сутки зафиксировали 434 новых случая. От коронавируса в стране скончались в общей сложности 43 человека. Вылечились 333 человека.

Больше десятка заболевших также появились в Подмосковье (+49), Петербурге (+15) и в Брянской области (+12). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах.

Российское правительство выделило из резервного фонда более 320 млн рублей для медиков, которые лечат больных коронавирусом. Эти средства направят организациям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству. Стимулирующие выплаты будут предназначены специалистам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.