В квартире в Орехово-Зуево, где произошел взрыв, предварительно, производили наркотики

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04.04.2020, 16:16, Новости дня

В квартире жилого дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, изготавливали наркотики, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газовой колонки, варили наркотические средства, произошла утечка газа и случился взрыв», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево также произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. На место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Позже в частном доме в Серпуховском районе Подмосковья произошел еще один взрыв газа, пострадали три человека.



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