«Counter-Strike — лучший способ отвлечься от грустных мыслей»: Федор Смолов рассказал о карантине
04.04.2020, 16:09, Разное
Российский нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», рассказал, как проходит его изоляция в условиях пандемии COVID-19. Компьютерные игры он называет лучшим способом защиты в этой ситуации.
«Пытаюсь не сойти с ума от одиночества»,— шутит футболист. Бытовые вопросы решает домработница, которую по его просьбе нанял клуб. Способности к кулинарии у него на уровне яичницы, поэтому в её обязанности входит не только уборка, но и готовка еды. Карантин нарушил спортивный режим, перепутав день и ночь. Подъём происходит в 15.00. Завтрак, тренировка, чтение и Counter-Strike до утра. Игра не надоедает спортсмену, он называет её лучшим способом не только «убить время», но и отвлечься от грустных мыслей. Иногда Смолов разговаривает по Фейстайму с друзьями из России, а в целом одиночество вызывает тягостные чувства.
С большим удовольствием он воспринял возможность онлайн общения в Instagram с одним из самых известных футбольных комментаторов Нобелем Арустамяном. Улыбался и шутил, называя себя «Федькой из Саратова», но ситуация неопределенности, чувствовалось, его не радует. Согласно контракту, заслуженный мастер спорта РФ должен выступать за команду из Виго до конца текущего сезона.
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