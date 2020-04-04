Находящиеся на обсервации украинцы покинули киевский отель “Казацкий” после отрицательных тестов на коронавирус

04.04.2020, 16:06, Новости дня

Украинцы, которые после возвращения с Бали проходили обсервацию в киевском отеле “Казацкий”, в ночь на 4 апреля получили тесты на наличие коронавируса, после чего выселились из отеля. Об этом в комментарии hromadske рассказал один из украинцев, находящихся на обсервации, Андрей Кулижко.

Он сообщил, что анализы для ПЦР-тестов у них взяли 1 апреля.

“Где-то в 17.00 [3 апреля] мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 19.00 – 20.00 мы уже видели сюжеты на телеканалах, что тесты у всех негативные, но на руки мы их еще не получили. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика”, – сказал Кулижко.

По его словам, ночью к нему в номер постучался другой обсервированный и сказал, что нужно срочно уезжать.

“Я спустился к стойке администратора, взял справку о тестировании на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение”, – отметил мужчина.

Сегодня утром он уже вернулся домой в Чернигов.

Рейсы PQ398 и PQ396 прибыли из Дохи (Катар) около 2.00 30 марта. Оба рейса выполнила авиакомпания SkyUp. Ими в Украину вернулись туристы с Бали.

Некоторые пассажиры отказались покидать самолеты, заявив, что во время покупки билетов их не предупредили об обязательной обсервации. Уже в самолетах они узнали, что должны пройти 14-дневную обсервацию либо в отеле “Казацкий” (бесплатно), либо “Пуща Конгресс Отеле” (платно, в зависимости от номера – €169 или €338 за две недели). Украинцы сказали, что готовы оплатить медицинское обследование и тестирование на коронавирус, но не будут поселяться в отелях.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий предложил украинцам, вернувшимся с Бали и находящимся на обсервации в киевских отелях, в случае отрицательного теста на коронавирус отправиться домой на самоизоляцию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,1 млн, из них почти 59 тыс. человек умерли, более 226 тыс. выздоровели.

В Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 1096, умерших – до 28, 23 человека выздоровели.