МВФ увеличил с $50 до $100 млрд резервы для помощи странам в борьбе с коронавирусом

04.04.2020, 16:06, Новости дня

Международный валютный фонд увеличивает фонд экстренной помощи для борьбы с пандемией коронавируса с $50 до $100 млрд, заявила в ходе видеобрифинга 3 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Ее выступление размещено на сайте Фонда.

В первую очередь средства поступят развивающимся странам, сказала Георгиева.

Кроме того, МВФ нашел возможность облегчить обязательства по обслуживанию долга для наиболее бедных государств.

“Развивающиеся экономики особенно уязвимы, хочу это подчеркнуть. Их системы здравоохранения хрупки, и именно они сильно пострадали. МВФ наделяет эти страны приоритетом. Спрос на наше финансирование взлетел до небес. Фактически ни разу за 75 лет существования нашего института так много стран не нуждались в чрезвычайном финансировании – к нам почти одновременно обратились 85 государств”, – отметила директор-распорядитель.

По ее словам, страны-реципиенты должны “поставить расходы на здравоохранение на первое место” – предоставить ресурсы врачам, медсестрам, больницам, закупить медицинское оборудование. Во вторую очередь расходование помощи МВФ должно быть направлено на поддержку общеэкономических приоритетов – сокращение безработицы, минимизацию банкротств, а затем на восстановление экономики, добавила Георгиева.

4 марта МВФ зарезервировал $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции.

23 марта Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. 27 марта она заявила, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.