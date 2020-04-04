В США без вести пропала внучка сенатора Кеннеди вместе с восьмилетним сыном. Вероятно, они утонули

04.04.2020, 16:06, Новости дня

В США, вероятно, утонула внучка американского сенатора Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35-го президента Джона Кеннеди Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин. Об этом сообщает телеканал CBS.

Она пропала без вести вместе с восьмилетним сыном Гидеоном в Чесапикском заливе в штате Мэриленд.

Инцидент произошел 2 апреля в городе Шейди Сайд, куда 40-летняя женщина приехала вместе с семьей в гости к своей матери на время карантина.

Маккин вместе с сыном заскочила в каноэ, чтобы достать заброшенный в залив мяч, однако из-за сильного течения они не смогли выбраться на берег.

Полиция штата и спасатели организовали спасательную операцию, которая впоследствии перешла в поиск тел погибших. 3 марта береговая охрана сообщила о найденном весле и перевернутом каноэ.

Поиски вели 19 судов и пять самолетов. Однако сегодня береговая охрана заявила о прекращении операции.

У женщины остались муж и двое детей: семилетняя Габриэлла и Тоби, которому 2,5 года.

Череда трагедий преследует клан Кеннеди долгие годы. Роберт Кеннеди погиб в 1968 году в результате покушения, в 1963 году был убит его брат – президент Джон Кеннеди. Их брат Джозеф Кеннеди – младший погиб во Второй мировой войне, а сестра Кэтлин – в авиакатастрофе в 1948 году. Сын президента Джон Ф. Кеннеди – младший погиб в 1999 году: его самолет, на борту которого также были жена и ее сестра, потерпел крушение в небе над Атлантикой.

1 августа 2019 года, вероятно, в результате передозировки наркотиков умерла 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл, которая приходилась родной внучкой Роберту Кеннеди.