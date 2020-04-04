Определен порядок работы российских военных в Сербии

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04.04.2020, 16:01, Новости дня

Российские и сербские военные специалисты определили порядок работы в Сербии для борьбы с коронавирусом.

Две бригады останутся в Белграде, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая обстановка, еще пять рассредоточатся в городах Ниш, Кикинда, Вилево, Чуприя, сообщает Минобороны.

Кроме того, российские военные медики займутся обучением сербских коллег, работающих с инфицированными новым коронавирусом.



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