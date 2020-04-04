 

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердился COVID-19

04.04.2020, 16:00, Новости дня

У российской биатлонистки, чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщил глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев.

"Первый и второй тесты были подтверждающие, есть бумага из Роспотребнадзора об этом, – сообщил Драчев, слова которого приводит ТАСС. – Ничего страшного в том, что она переболела, нет, это как с гриппом, мы ждем ее выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока она остается в стационаре", – подытожил глава СБР.

Информация о заражении коронавирусом 21-летней спортсменки появилась еще 28 марта, однако на следующий день биатлонистка через социальные сети опровергла это.

Халиуллина в январе стала чемпионкой мира среди юниоров в индивидуальной гонке, а затем выиграла серебряную награду в эстафете.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило один миллион человек, из которых 60 тысяч скончались.



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