Коронавирус в России: где больше всего заболевших и как передается инфекция

04.04.2020, 16:00, Новости дня

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Москве, второе и третье места по числу зараженных занимают Республика Коми и Бурятия, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Выступая на брифинге в субботу, 4 апреля, она уточнила, что в перечисленных регионах наибольшее количество зараженных на 100 тысяч жителей.

За ними, по словам Голиковой, следуют Санкт-Петербург, Московская область, Калмыкия, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Пензенская область.

Вице-премьер заявил также, что более половины заболевших заразились вирусом контактным путем. Так, из общего числа заболевших 2854 — это контактные случаи, 808 привезены из-за рубежа, 487 — возможно, или те, или другие. Из 43 умерших большинство — пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Голикова рассказала также, что коронавирусная инфекция была завезена в Россию из 73 стран, среди лидеров — Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ, пишет ТАСС.

Со своей стороны, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в абсолютном большинстве случаев коронавирус передается капельным путем. По ее словам, это происходит в 96 процентах случаев, и лишь в 4-6 процентах случаев это воздушный путь передачи. Попова рассказала и о том, что количество тестирований на коронавирус в РФ увеличится: будет проводиться 34-37 тысяч тестов в сутки.

По ее данным, специалисты зарегистрировали в РФ 235 случаев заражения коронавирусом детей, тяжелобольных среди них нет. У 17 из них развилась пневмония. У 41 ребенка острое респираторное вирусное заболевание проходит в легкой и среднетяжелой форме.

Глава Роспотребнадзора заявила, кроме того, что резких и необъяснимых вспышек инфекционных заболеваний в РФ нет.