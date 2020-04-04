В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

04.04.2020, 15:53, Разное

Сейчас исследователи всего мира работают над созданием вакцины для противостояния коронавирусу, с огромной скоростью распространяющемуся по планете. Российские специалисты, как рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов, уже испытывают препарат на грызунах.

Ученые проиммунизировали мышей и хорьков, отметил глава центра в рамках фильма «Опасный вирус» на канале «Россия-1», и приступают к опытам на низших приматах. Лабораторные исследования лекарства против COVID-19 на животных специалисты планируют завершить к концу апреля.

После этого специалисты отберут из 26 разработанных вариантов препарата самые лучшие и отправят на доклинические испытания. По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.