Врач дала советы, как уберечь кошек от зараженных коронавирусом хозяев

04.04.2020, 15:53, Разное

Ученые из Китая выявили зараженных коронавирусом котов в Поднебесной, о чем рассказали в материале, который появился в научной библиотеке bioRxix. Их коллеги из РФ дали рекомендации, как уберечь этих животных от людей с инфекцией.

Ранее в КНР исследователи обнаружили, что в крови 15% кошек имелись признаки коронавируса, но они не знают, могут ли эти животные передавать пневмонию людям. Представитель Московской академии ветеринарной медицины Елена Ярыгина нашла некоторые состыковки в этом материале. По ее словам, вирус выявить в крови невозможно, он содержится только в легких. Отметила она и то, что имеются определенные инфекции, поражающие только людей, а животных нет, но если тот или иной зверь подхватит недуг, он не передаст его кому-то из людей.

Врач дала несколько советов, как не заразить домашних кошек, если при этом человек сам болеет коронавирусом. Так, не нужно целовать питомца и прикасаться к нему. Гладить и расчесывать кота лучше всего в защитных перчатках. В целом, у нынешней инфекции имеются рецепторы на поверхности, которые могут быть одинаковыми у людей и животных. При этом существуют еще одни рецепторы, присутствующие исключительно на вирусе людей. «Кошачья» и «человеческая» инфекции разные по структуре: первая относится к альфа-коронавирусам, а вторая – к бета-коронавирусам.