 

Врач дала советы, как уберечь кошек от зараженных коронавирусом хозяев

04.04.2020, 15:53, Разное

Ученые из Китая выявили зараженных коронавирусом котов в Поднебесной, о чем рассказали в материале, который появился в научной библиотеке bioRxix. Их коллеги из РФ дали рекомендации, как уберечь этих животных от людей с инфекцией.
Ранее в КНР исследователи обнаружили, что в крови 15% кошек имелись признаки коронавируса, но они не знают, могут ли эти животные передавать пневмонию людям. Представитель Московской академии ветеринарной медицины Елена Ярыгина нашла некоторые состыковки в этом материале. По ее словам, вирус выявить в крови невозможно, он содержится только в легких. Отметила она и то, что имеются определенные инфекции, поражающие только людей, а животных нет, но если тот или иной зверь подхватит недуг, он не передаст его кому-то из людей.

Врач дала несколько советов, как не заразить домашних кошек, если при этом человек сам болеет коронавирусом. Так, не нужно целовать питомца и прикасаться к нему. Гладить и расчесывать кота лучше всего в защитных перчатках. В целом, у нынешней инфекции имеются рецепторы на поверхности, которые могут быть одинаковыми у людей и животных. При этом существуют еще одни рецепторы, присутствующие исключительно на вирусе людей. «Кошачья» и «человеческая» инфекции разные по структуре: первая относится к альфа-коронавирусам, а вторая – к бета-коронавирусам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Под копирку: Кайли Дженнер повторила образ Бейонсе шестилетней давности

08.02 / Врач Екатерина Тищенко связывает болезни органов дыхания с раздражительностью

26.02 / Названа лучшая социальная сеть для поиска работы

11.03 / Наоми Кэмпбелл путешествует в специальной экипировке для защиты от коронавируса

03.04 / Дима Билан на карантине «сходил» на шашлыки с Клавой Кока

25.03 / Мнение: О первой стадии капитуляции Москвы

12.03 / Мнение: Доярки, онегины и казановы

08.03 / Личное: Молниеносная реакция семьи Заворотнюк

03.04 / В Петербурге собаки загрызли женщину

20.03 / Каннский кинофестиваль отложили из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска