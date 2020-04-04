Голикова назвала число стран, из которых в последнее время завезли коронавирус

04.04.2020, 15:48, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что завоз новых случаев заболевания коронавирусом в стране происходил из 73 стран.

«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Вице-премьер добавила, что временная приостановка вывоза россиян из-за рубежа необходима для четкого понимания, кто и куда прилетит.

По ее словам, власти не смогли идентифицировать 13 тыс. 660 человек из 26 тыс. граждан, которые должны были вернуться в Россию, информирует РИА «Новости». Она пояснила, что пока неясно, куда эти граждане полетят дальше.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.