Глава МЧС Зиничев прибыл на место взрыва в Орехово-Зуево

04.04.2020, 15:48, Новости дня

Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево.

Зиничев и его заместитель Илья Денисов уже работают на месте ЧП, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС уточнили, что группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий взрыва, увеличена до 193 человек и 41 единицы техники.

В 80 квартирах дома зарегистрировано 155 человек, включая 32 детей. Людей под завалами, по предварительным данным, нет. Район происшествия оцеплен.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил к месту взрыва в Орехово-Зуево следователей-криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), имеющих опыт расследования в подобных делах.

«Криминалисты центрального аппарата окажут необходимое содействие и практическую помощь следственной группе, в том числе в фиксации следов на месте происшествия с применением современной криминалистической техники», – говорится в сообщении на сайте СК.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, устанавливается точное число пострадавших, причины и обстоятельства, которые привели к взрыву.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали.

Напомним, взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.