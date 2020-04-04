Мнение: Заражение

04.04.2020, 15:45, Разное

Вирус правового беспредела, похоже, распространяется куда стремительнее коронавируса. Вот и из Казани прислали скан постановления о штраф е в 15 тыс. рублей за прогулку вдоль берега Казани.

23-летнего парня приняли средь бела дня в 14:43 на набережной Казанки, напротив дома 44 по улице Гаврилова. От этого дома до берега Казанки – около километра, я сам там раньше часто гулял…

Вот это место на карте. Мне вообще не понятно, что там делал патруль, от кого прятался в пойме реки Казанки?

Ну ладно, патрульные не обязаны знать закон, им не за это зарплату платят. Но судья не имеет право быть дебилом, он законы знать обязан. Тем не менее, судья выписал штраф по ч.2 ст. 6.3 КоАП.

Но в ч.2 ст. 6.3 КоАП вообще-то говорится про наказания в период режима чрезвычайной ситуации либо в период карантина. Либо в отношении больных или лиц, которые находятся на карантине по предписанию медиков (после возвращения из Китая или Италии, например). А никак не в период рекомендательной «самоизоляции» в отношении здоровых. Ни режима ЧС, ни режима карантина в Казани, к слову, нет….

За штраф по ч.2 ст. 6.3 КоАП судью надо гнать с работы. За профнепригодность! Как зараженного правовым произволом.

Так или не так?