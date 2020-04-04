 

Число заболевших COVID-19 в странах Центральной Азии продолжает увеличиваться

04.04.2020, 15:40, Новости дня

Власти Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана сообщают, что количество заразившихся коронавирусом в их странах по состоянию на 4 апреля продолжает расти. 

По данным Минздрава Казахстана, в стране подтверждены 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 35 человек. Пять пациентов скончались.  

Общее число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане 144 человека. В субботу, 4 апреля, выявлено 14 новых случаев. Девять человек уже выздоровели. Один пациент умер.

Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заболевания COVID-19 на утро 4 апреля увеличилось на 14 и теперь составляет 241. Вылечились уже 25 человек. Два пациента в Узбекистане умерли.



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