 

Глава Роспотребнадзора назвала число тестов на коронавирус в РФ в сутки

04.04.2020, 15:30, Новости дня

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ за сутки на коронавирус тестируют несколько десятков тысяч человек.

В сутки в РФ проводится 34-37 тыс. тестов на коронавирус, это число планируется увеличить, сообщила Попова, передает ТАСС.

Она добавила, что в 96% случаев это заболевание передается капельным путем.

По словам главы ведомства, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек.

Попова уточнила, что в РФ нет всплеска заболеваемости пневмонией и гриппом, но в некоторых регионах фиксируется обычный весенний «подъем» гриппа.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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