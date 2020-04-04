Число пострадавших от взрыва в Орехово-Зуево увеличилось
04.04.2020, 15:30, Новости дня
В оперативном штабе МЧС РФ сообщили, что число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось.
«В результате взрыва один один человек погиб, шесть пострадали. Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», – уточнили в штабе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.
Напомним, взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.
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