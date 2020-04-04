«Звук истории»: Безруков с годовалым сыном во время карантина слушает музыку на патефоне

04.04.2020, 15:30, Разное

Сергей Безруков поделился с Instagram-фолловерами видео, показав, как приучает своего годовалого сына Степана к «звукам истории». Актер включил патефон, и малыш с интересом прислушивался к музыке.

Мальчик, облаченный в лимонный джемпер и темно-малиновые штаны, стоит среди комнаты, пока его отец демонстрирует поклонникам когда-то подаренный ему довоенный патефон. Безруков прокручивает пластинку и в помещении звучит мелодия «Случайного вальса», написанная композитором Марком Фрадкиным на стихи Евгения Долматовского. «Всем доброе утро! Это вам для настроения… звук истории», – написал под видео знаменитость.

Поклонники поблагодарили Безрукова за трогательную публикацию, особенно многим понравился хорошо сохранившийся патефон, который один из подписчиков назвал «самым надежным плеером». Однако большинство фолловеров заинтересовались, почему сын актера и Анны Матисон белокурый, ведь оба родителя темноволосые. На это режиссер ответил, что он и его жена такими же «белобрысыми» были в детстве и добавил, что и у его сына со временем волосы потемнеют.