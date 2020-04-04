Expats.cz – в Праге снесли памятник советскому маршалу — стоял без маски

04.04.2020, 15:25, Новости дня

Власти Праги снесли памятник советскому маршалу, освободителю города от нацистов Ивану Коневу. В будущем он должен стать одним из главных экспонатов нового музея, посвящённого 20 веку, пишет Expats.cz. При этом глава администрации района пошутил в Facebook, что на маршале не было защитной маски, которую в период эпидемии должны все носить на улице.



Reuters

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, пишет чешское издание Expats.cz. Статую отправили в хранилище, а позже обещали сделать экспонатом нового Музея памяти 20 века.

Ещё в сентябре администрация этого района Праги приняла решение заменить памятник мемориалом в честь освобождения Праги во Второй мировой войне.

Глава администрации Ондржей Коларж, противник памятника Коневу, написал со смехом на своей странице в Facebook: «У него не было маски на лице. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос».

Впрочем, в официальном заявлении его тон был несколько серьёзнее, отмечает автор статьи. «Конев повержен, пусть Конев стоит! Но в музее». Другие сторонники сноса памятника также выражали радость от того, что «определённая глава истории закрыта», и теперь они могут думать о настоящем и будущем.

Бронзовая статуя, оценённая в 13 миллионов чешских крон (около 40 миллионов руб) отправится сначала в компанию, которая специализируется на хранении объектов искусства. В дальнейшем она должна стать первым экспонатом нового музея, посвящённого 20 веку. Как отмечает руководство музея, статуя станет экспонатом выставки о периоде существования двух тоталитарных режимов.

Официальный представитель президента страны Милоша Земана осудил снос памятника: «Можно снести статую. Но нельзя стереть память». Также он добавил: «Экстремистов, которые не уважают героев и жертв войны, нельзя считать частью чешской политики». По его словам, и сам президент категорически осуждает снос статуи.

Сам маршал Конев давно стал фигурой раздора в чешском обществе. Он сыграл ключевую роль в освобождении Праги от немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Но затем он принимал участие в подавлении протестов в Будапеште в 1956 году, в строительстве Берлинской стены, и поэтому его имя воспринимается по-разному. Кроме того, его противники говорят, что и в самой Праге сразу после войны он был причастен к аресту и депортации противников сталинского режима из России, Белоруссии и Украины, которые искали убежища в Чехии.

Памятник ему установили в 1980 году, но с тех пор его периодически обливали красной краской. Когда это случилось в очередной раз в августе 2019 года, решено было его не отмывать, а скрыть под брезентом.

МИД РФ выразил свой протест в связи со сносом, отметив, что чешские политики ведут войну против символов победы над фашизмом. Когда же впервые было высказано предложение о замене памятника в сентябре 2019 года, резко раскритиковало его российское посольство в Праге. Некоторые призывали даже ввести санкции против Чехии, а один человек в качестве протеста привязал себя к статуе.

Впрочем, в память Конева названа ещё и улица в Праге. Однако изменить её название гораздо сложнее, ведь тогда тысячам людей и предпринимателей придётся менять множество документов, отмечает журналист Expats.cz.