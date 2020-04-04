 

Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

04.04.2020, 15:13, Разное

Ново-Савиновский райсуд Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя Ивана Зайцева за прогулку по набережной. Копия постановления суда есть в распоряжении «Новой газеты».

Полицейские задержали молодого человека днем 2 апреля на набережной реки Казанки. На Зайцева составили протокол о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6.3 КоАП). В суде он признал свою вину, что сочли смягчающим обстоятельством.

В Татарстане из-за распространения коронавируса действует режим полной самоизоляции и система пропусков по смс. Для получения разрешения на выход из дома жители республики должны отправлять на короткий номер сообщения с личными данными и описанием цели каждого выхода. В татарстанском Роспотребнадзоре сообщали, что в республике составили уже 356 протоколов на тех, кто «праздно ходил по улицам без надлежащей причины».

Накануне в Уфе на 15 тысяч рублей оштрафовали местного жителя, который ночью вышел во двор перепарковать машину. При этом власти Башкирии призывали силовиков лишь «мягко» просить людей на улице отправляться домой.

Источник: Новая газета



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