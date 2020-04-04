В базе Geekbench замечен смартфон Samsung Galaxy A21s

04.04.2020, 15:09, Разное

Очередной бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s заметили в базе данных Geekbench. Благодаря этому можно узнать определенные технические особенности нового мобильного устройства южнокорейской корпорации.

В Geekbench данный мобильный аппарат указан под номером SM-A217F. В списке его оснащения находятся еще не анонсированный официально процессор Exynos 850, операционная система Android 10 и 3 Гб оперативной памяти. Согласно имеющейся информации, Samsung Galaxy A21s появится на рынке в следующих конфигурациях – 3/21 Гб и 4/64 Гб.

Не так давно в Geekbench обнаружили еще один смартфон южнокорейского гиганта – Galaxy A21 с чипом Helio P35. Возможно, данный мобильный аппарат станут продавать на китайском и индийском рынках, а модификация A21s предназначена для всего мира. Как сейчас ожидается, все эти мобильные устройства компания презентует в самом скором времени.

Прежде в том же бенчмарке заметили смартфон Samsung Galaxy Note 20+. Протестированный гаджет получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, десятую версию «операционки» Android, 8 Гб или 12 Гб оперативной памятим в зависимости от вариации.