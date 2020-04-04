Филипп Киркоров назвал себя виновником появления коронавируса

04.04.2020, 15:09, Разное

Популярный исполнитель Филипп Киркоров стал гостем эфира передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Там он заявил, что в некоторой степени виновен в появлении коронавирусной инфекции Covid-19.

Как отметил Филипп Киркоров, он сильно устал перед наступлением новогодних праздников, что вынужден был попросить Деда Мороза позволить ему как можно больше времени проводить в компании собственных детей. В связи с пандемией и введением карантина известный музыкант сидит с отпрысками дома. Таким образом, считает певец, это он ненароком призвал коронавирус. «Вот что называется сила слова и сила мысли», – отметил он.

Филипп Киркоров признался, ему нравится все время проводить с сыном дочерью. Алла-Виктория много рисует в данное время, чему популярный артист только рад, лишь бы девочка не пыталась петь. Музыкант добавил, выступать на сцене – нелегкий труд, и необходимо иметь сильное здоровье, к тому же публика якобы не щадит звездных детей, требуя от них очень многого.

В первый день апреля Филипп Киркоров поздравил другого известного отечественного исполнителя Сергея Лазарева с днем рождения, ему исполнилось 37 лет. Болгарский артист пожелал другу и коллеге бодрого настроения, отменного здоровья, жить в постоянной гармонии с самим собой. В конце певец выразил мнение, что рад их крепкой дружбе и общему пристрастию к музыке.