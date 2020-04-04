В правительстве отказались сокращать бюджетные расходы

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04.04.2020, 15:08, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что сейчас не время сокращать расходы бюджета.

«Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то, что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов», – сообщил Решетников, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что бюджетные расходы станут «якорем, который в том числе и будет держать экономику».

Министр добавил, что сократился внешний спрос, в результате чего сокращается потребительский спрос. Нужно, чтобы он поддерживался со стороны бюджета.

«Как раз то самое время, когда накопленные резервы как никогда кстати», – подчеркнул Решетников.

«Реальность – и экономическая, и социальная – в которой мы оказались, она изменилась. И наш бюджет, наши программы – они ориентированы несколько на иную реальность», – отметил министр.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.



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