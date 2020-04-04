Для пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево организовали пункт приема

04.04.2020, 15:08, Новости дня

Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин сообщил, что в школе, расположенной неподалеку от места взрыва в жилом доме, организовали пункт приема.

«Для людей организован пункт приема в ближайшей школе, организовываем для них сейчас питание. Медики оказывают им психологическую помощь», – сообщил Панин в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что всем выдадут маски для профилактики распространения коронавируса. Решение по расселению людей примут совместно с властями Подмосковья, сказал глава округа.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП погиб один человек, трое находятся в реанимации.