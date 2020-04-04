Селене Гомес диагностировали биполярное расстройство: “Я наконец выяснила, почему страдала все эти годы”

04.04.2020, 15:05, Разное

Не так давно Майли Сайрус запустила в Instagram авторское шоу Bright Minded. Гостем пятничного выпуска стала ее коллега и давняя знакомая Селена Гомес. Во время беседы певица призналась, что пару месяцев назад пришла на обследование в McLean Hospital в Массачусетсе, одну из лучших психиатрических больниц в Америке. Ее беспокоили постоянные перепады настроения, невозможность справиться с депрессивным состоянием и другие ментальные проблемы. Там врач после долгого разговора и поставил ей диагноз. Селена признается, что когда услышала про биполярное расстройство почувствовала одновременно облегчение и ужас: она наконец выяснила, почему страдала все эти годы, но совершенно не понимала, как с этими знанием и болезнью жить.

Когда я была маленькой, то очень боялась гроз. Тогда моя мама принесла кучу книг, в которых объяснялась природа грозы. Она сказала мне, что чем больше я буду знать про свой страх, тем меньше я буду его бояться. И это сработало! Такой подход помогает мне прорываться через сложные времена.

Селена подчеркнула, что теперь, когда она знает, что с ней происходит, а также после детального изучения течения болезни, она не боится за свое будущее.

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)9 Янв 2020 в 10:00 PST

Я из Техаса. Там мы не говорим про психическое здоровье. Ты должен выглядеть круто… А потом мы видим, как в детях и подростках растет злость из-за необходимости соответствовать стандартам и невозможности быть собой.

Несмотря на свое происхождение Селена довольно часто рассказывает о своих чувствах и проблемах. В частности, это обусловлено ее невероятной популярностью. Так, в ноябре прошлого года Селена должна была открывать American Music Awards-2019 двумя новыми песнями, но никак не могла выйти на сцену. Певица очень волновалась – выступление на церемонии должно было стать первым живым исполнением за последние два года. В итоге у нее случилась паническая атака, о чем Гомес позже рассказала журналу People.