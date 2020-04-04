Названы советы по уходу за автомобилем в период карантина

04.04.2020, 14:53, Разное

Специалисты автомобильной индустрии дали несколько рекомендаций по уходу за транспортным средством, которые будут актуальными в период продолжительных выходных. Они касаются различных факторов, в том числе мотора и аккумулятора.

Эксперты посоветовали автомобилистам время от времени активировать двигатель машины, давая ему возможность работать на холостом ходу. Теперь плюсом для многих является тот факт, что запустить агрегат вполне возможно дистанционно, не выходя при этом из собственного жилья. Следует также проверять электрику, она должна находиться в нормальном состоянии, иначе могут появиться довольно существенные проблемы, которые не так просто решаются. Если регулярно включать мотор, то спустя один месяц автомобиль без труда заведется и не будет сложностей с эксплуатацией. Следует проверять аккумулятор и заряжать его при необходимости.

Другая рекомендация: перед тем, как начать ездить, нужно осмотреть все имеющиеся системы и убедиться в их исправности. При проверке транспортного средства важно обратить внимание на шины, потому как они за продолжительный период времени могли приспуститься. В целом, автомобили, которые находятся в исправном состоянии, могут выдержать четыре недели простоя. В связи с тем, что в период карантина людям советуют пребывать дома, посещая только при необходимости магазины, больницы и аптеки, большее количество машин станут располагаться в гаражах или на стоянках.