Прохожие спасли ребенка после взрыва дома в Орехово-Зуево

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04.04.2020, 14:53, Новости дня

Очевидцы спасли подростка из дома, который обрушился после взрыва в Орехово-Зуеве, сообщил источник в экстренных службах.

«После взрыва очевидцы заметили мальчика, который оказался снаружи завала на третьем этаже. Его спасли и передали врачам скорой помощи», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что подросток также числится среди четырех пострадавших.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП погиб один человек, трое находятся в реанимации.



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