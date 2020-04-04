В Подмосковье из-за взрыва в пятиэтажке обрушился подъезд дома, СМИ пишут, что есть погибшие

04.04.2020, 14:50, Новости дня

В России в подмосковном городе Орехово-Зуево сегодня произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате чего произошло обрушение нескольких квартир. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Инцидент произошел в доме по адресу: улица Гагарина, дом 31.

Взрыв произошел на третьем этаже дома, после чего во втором подъезде обрушились перекрытия с пятого по третий этаж.

Проводятся поисково-спасательные работы.

Среди версий произошедшего – неисправность газового оборудования или неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.

Агентству РБК в МЧС сообщили, что четыре человека пострадали и один погиб.

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Сегодня на ул. Гагарина в доме 31 произошёл сильный взрыв. Пострадали несколько квартир, со слов очевидцев есть жертвы. Причины выясняются. #ореховозуево #орехово_зуево #твоеореховозуево #orehovozuevo #orehovo_zuevo #tvoeorehovozuevo

Допис, поширений Твоё Орехово-Зуево (@tvoeorehovozuevo) 4 Кві 2020 р. о 3:40 PDT