В Подмосковье из-за взрыва в пятиэтажке обрушился подъезд дома, СМИ пишут, что есть погибшие
04.04.2020, 14:50, Новости дня
В России в подмосковном городе Орехово-Зуево сегодня произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате чего произошло обрушение нескольких квартир. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.
Инцидент произошел в доме по адресу: улица Гагарина, дом 31.
Взрыв произошел на третьем этаже дома, после чего во втором подъезде обрушились перекрытия с пятого по третий этаж.
Проводятся поисково-спасательные работы.
Среди версий произошедшего – неисправность газового оборудования или неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.
Агентству РБК в МЧС сообщили, что четыре человека пострадали и один погиб.
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Сегодня на ул. Гагарина в доме 31 произошёл сильный взрыв. Пострадали несколько квартир, со слов очевидцев есть жертвы. Причины выясняются. #ореховозуево #орехово_зуево #твоеореховозуево #orehovozuevo #orehovo_zuevo #tvoeorehovozuevo
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