В Испании от COVID-19 за сутки умерли 809 человек

04.04.2020, 14:50, Новости дня

По состоянию на 4 апреля в Испании от коронавирусной инфекции умерли 11 744 человека. Об этом в своем Twitter сообщает министерство здравоохранения Испании.

Таким образом, за сутки число летальных случаев составило 809, что более чем на 100 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, это самый низкий уровень смертность в Испании с 28 марта.

Общее количество заразившихся составляет 124 736 человек. Выздоровели от COVID-19 уже 34 219 человек.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 4 de abril:

Confirmados 124.736

En UCI 6.532

Fallecidos 11.744

Curados 34.219

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/fC3FoX9jnY

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 4, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,1 млн, из них почти 59 тыс. человек умерли, более 226 тыс. выздоровели.

В Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 1096, умерших – до 28, 23 человека выздоровели.