МИД Саудовской Аравии обвинил президента Путина во лжи

04.04.2020, 14:50, Новости дня

Саудовская Аравия утверждает, что в Кремле лгут, говоря о причинах разрыва соглашения “ОПЕК плюс”. Об этом 3 апреля сказал министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Президент России Владимир Путин 3 апреля выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов.

– Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются, – цитирует президента сайт Кремля.

Принц назвал слова Владимира Путина “полностью лишенными правды”. Позиция Эр-Рияда в отношении сланцевой нефти известна: она является важной составляющей источников энергии на планете, сказал министр. По его словам, Саудовская Аравия стремится добиться сокращения производства и достижения баланса на рынке, что отвечает и интересам производителей сланцевой нефти.

Фархан Аль Сауд добавил, что именно Россия, а не его страна, инициировала разрыв соглашения “ОПЕК плюс”. Он призвал Кремль принять “правильное решение” на экстренном заседании стран-нефтепроизводителей 6 апреля.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, а 30 марта фьючерсы торговали по $18.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. Путин 3 апреля заявил, что РФ готова к сотрудничеству со странами “ОПЕК плюс” и Соединенными Штатами.