ЕР на фоне угрозы коронавируса запустила в регионах ряд социальных проектов

04.04.2020, 14:48, Новости дня

По инициативе депутатов «Единой России» для поддержки оказавшихся в сложной ситуации граждан в период угрозы коронавируса в регионах запущен ряд социальных проектов.

Так, в Удмуртии стартовал проект #ПоддЕРжка. Подробно о нем рассказал в Instagram глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, акция позволит оказать помощь тем, кто сейчас оказался в трудной жизненной ситуации. Таким людям и семьям будут переданы коробки с товарами первой необходимости.

Отмечается, что «проект реализуется на внебюджетные средства – отчисления с зарплат, средства предпринимателей».

«Приглашаю всех неравнодушных присоединиться к проекту», – добавил Бречалов.

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Публикация от Партия "Единая Россия" (@er_novosti) 4 Апр 2020 в 3:47 PDT

Аналогичные проект запущен и в Новгородской области. «В рамках партийного проекта «ДовЕРие» мы будем поддерживать всех тех, кому нужна помощь, формировать продуктовые наборы, покупать лекарства, решать юридические, социальные проблемы», – рассказал губернатор Новгородской области, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Никитин.

В своем видеообращении в социальных сетях он поблагодарил однопартийцев, кто сегодня оказывает помощь людям в условиях пандемии.

Стоит отметить, что волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открыты во всех регионах страны. Первый из них открыл 19 марта в Калуге секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Адресную помощь получили 39758 человек. За 18 дней работы центров активисты обзвонили более 800 тысяч граждан из «группы риска». Ежедневно увеличивается и количество волонтеров, которые присоединяются к партийным центрам по оказанию помощи гражданам. На данный момент общее число активистов — более 85 тысяч.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.