 

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

04.04.2020, 14:48, Новости дня

Три человека находятся в реанимации, один в состоянии средней тяжести после взрыва газа в доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил представитель городской больницы.

В больнице сообщили, что «всего трое в реанимации, один в состоянии средней тяжести», передает РИА «Новости».

При этом личность одного из пострадавших, находящегося в реанимации, не установлена.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что взрыв полностью разрушил четыре квартиры, еще четыре повреждены, передает ТАСС.

В то же время руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин сообщил «во втором подъезде взрывом разрушено пять квартир, в соседнем первом – повреждены еще пять квартир».

Отмечается, что жильцов пятиэтажки разместили в ближайшей школе.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Один человек погиб.



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