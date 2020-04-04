 

ЛДПР предложила убрать из рекламы на телевидении деликатесы

04.04.2020, 14:48, Новости дня

В ЛДПР предложили убрать из эфира каналов на время самоизоляции рекламу деликатесов, в которой демонстрируется отдых на природе.

«На всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски … Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», – сообщили в пресс-службе партии, передает РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, люди, сидящие дома, при всем желании не могут устраивать выход на природу, а у кого-то «и денег нет на это». В ЛДПР отметили, что люди, оказавшиеся в «заточении», могут воспринимать рекламу с выходом на природу «весьма болезненно».

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Путин поблагодарил строителей Крымского моста за настрой на финальный результат

06.02 / Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

02.04 / Нужно ли возвращать российских граждан на Родину?

16.02 / Керченский суд арестовал задержанных в Азовском море украинцев на 10 суток

29.03 / На Филиппинах разбился пассажирский самолет с медиками на борту

11.02 / Жертвами шторма “Киара” стали семь человек

14.02 / Зампрокурора района в КЧР заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ

10.02 / WSJ: Трамп предложит бюджет, предполагающий сокращение социальных программ

03.02 / Лучшие рекламные ролики Супербоула

25.02 / 700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска