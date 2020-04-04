ЛДПР предложила убрать из рекламы на телевидении деликатесы

04.04.2020, 14:48, Новости дня

В ЛДПР предложили убрать из эфира каналов на время самоизоляции рекламу деликатесов, в которой демонстрируется отдых на природе.

«На всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски … Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», – сообщили в пресс-службе партии, передает РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, люди, сидящие дома, при всем желании не могут устраивать выход на природу, а у кого-то «и денег нет на это». В ЛДПР отметили, что люди, оказавшиеся в «заточении», могут воспринимать рекламу с выходом на природу «весьма болезненно».

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.