Эксперт объяснил, почему так много заразившейся молодежи на аппаратах ИВЛ

04.04.2020, 14:45, Новости дня

Даже молодым людям с коронавирусом может потребоваться искусственная вентиляция легких. Много пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ в Москве, не старше 40 лет. До сих пор к основной группе риска относили пожилых.

Почему болеет молодежь и болеет тяжело? Эксперты предполагают, здесь целый комплекс факторов. Во-первых, вирус всех обхитрил, внушив огромному числу людей ложную уверенность, что их зараза не тронет.

Во-вторых, молодежь более общительна и мобильна — в феврале чаще выезжала за рубеж. В-третьих, молодые россияне много курят, а это облегчает проникновение инфекции в легкие. В нашей стране только курящих девушек в возрасте 20-29 лет примерно в 10 раз больше, чем курящих стариков.

В-четвертых, как бы это странно ни звучало, те, кому еще нет 40, рискуют получить серьезные осложнения при коронавирусной инфекции из-за сильного иммунитета. До поры до времени COVID-19 может протекать у них как легкая простуда, а затем организм начинает жестко реагировать.

"Именно иммунитет является повреждающим фактором, который переводит пневмонию в острый респираторный дистресс-синдром, который и является причиной смерти или необходимости перевода на искусственную вентиляцию легких. Потому что иммунная система, которую вирус подавляет, чтобы жить, вдруг в какой-то момент понимает, что ей это надоело. Начинает выбрасывать в огромном количестве маленькие молекулы, они называются цитокины, а они как СМС-ки между клетками посылаются. И привлекаются в большом количестве другие иммунные клетки, нейтрофилы. Они вызывают вещества, которые должны растворить все вокруг себя. И повреждается и зараженная легочная ткань, и не заражённая легочная ткань, происходит гибель легочных клеток, альвеолы склеиваются. Наступает некардиогенный отек легких", — рассказал Симон Мацкеплишвили, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН.

Чрезмерно активный иммунный ответ или цитокиновый шторм — еще в начале года врачи из Поднебесной предупреждали об этой проблеме. Кстати, препараты от малярии, которыми сейчас пробуют лечить инфицированных, помимо прочего успокаивают иммунитет, тем самым снижая опасность перехода заболевания в тяжелую форму.

В РФ разработана схема лечения COVID-19 на основе мефлохина, он препятствует размножению вируса в структуре клеток. А добавление антибиотиков помогает защитить легкие от грибковых инфекций, которые нередко вызывают альвеолярный отек, и в итоге человека приходится подключать к ИВЛ.

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Метеовести