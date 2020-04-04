Хави пожертвовал 1 миллион евро барселонской больнице

04.04.2020, 14:45, Новости дня

Бывший капитан испанской "Барселоны" Хави, возглавляющий в настоящее время катарский футбольный клуб "Аль-Садд", пожертвовал 1 миллион евро одной из больниц столицы Каталонии. Эти деньги будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Медицинское учреждение опубликовало в Instagram видео с обращением экс-футболиста и его жены. Супруги совместно приняли решение о финансовой помощи.

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Xavi Hernández (@xavi) i Núria Cunillera (@nuriacunillera81) han fet una donació d'1M d'euros al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus. Entre tots ho aconseguirem! 🌈🌈 👉🏻 https://www.clinicbarcelona.org/ca/colabora/projectes/resposta-coronavirus

Публикация от Hospital Clínic de Barcelona (@hospital_clinic) 4 Апр 2020 в 2:13 PDT

Ранее бывший партнер Хави по "Барселоне" Лионель Месси пожертвовал такую же сумму на борьбу с COVID-19. Деньги нынешнего капитана "сине-гранатовых" были распределены между больницами Барселоны и медицинским центром в Аргентине.