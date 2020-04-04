Взрыв в Подмосковье: детали от очевидца

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04.04.2020, 14:45, Новости дня

Очевидец взрыва газа в пятиэтажном кирпичном жилом доме по улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве Алексей Муранов рассказал о произошедшем телеканалу "Россия 24".

"Я стоял у окошка, меня оттолкнуло взрывной волной — как воздухом толкнуло. В час дня примерно. Сначала было непонятно, похоже на взрыв автомобиля, был небольшой дым. А потом туда люди побежали", — сообщил он.

По его словам, взрыв произошел во дворе, который находится рядом и в котором гуляют его дети. Сам Алексей живет в панельном доме. По его словам, в пострадавшем доме все рухнуло со второго по третий этаж — нет даже половых перекрытий. На месте ЧП находится три скорых, три пожарных автомобиля, газовая служба и полиция.

Детская площадка во дворе дома, в котором произошел взрыв, из-за действующего в Подмосковье режима самоизоляции была огорожена. На улице никого не было, пострадавших вне дома нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.

По данным МЧС России, один человек погиб, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Точное число пострадавших в результате инцидента уточняется. Сообщается, что всего из-под завалов извлечены шесть человек.

К разбору завалов на месте взрыва газа приступил пожарный кран, территория оцеплена. Жильцов соседних подъездов эвакуируют. К месту взрыва выехали глава МЧС РФ Евгений Зиничев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

Жильцов пострадавшего дома, которым некуда пойти, размещают в здании соседней школы.

По факту взрыва организовано проведение доследственной проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение. Будут рассматриваться все возможные версии, в том числе утечка бытового газа и неосторожное обращение с газовым оборудованием, рассказала представитель областного следственного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.



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