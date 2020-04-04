 

«На борту случился скандал»: Вторая попытка Машковой улететь в США к семье провалилась

04.04.2020, 14:30, Разное

Мария Машкова расстроена из-за вынужденной изоляции в РФ в связи с карантином. Актриса в очередной раз попыталась улететь в США к своей семье, но рейс отменили, после чего на борту самолета произошел скандал.
За последние четыре дня, объяснила Машкова в Instagram-микроблоге, это ее вторая попытка добраться до Лос-Анджелеса и воссоединиться с мужем и детьми. В первый раз актрису вместе с другими пассажирами рейса SU102, стоявшими уже у входа на посадку, развернули. Во второй, звезда и ее попутчики успели занять свои места в салоне, но самолет, начавший выруливать на взлетную полосу, вдруг остановился.


После объявления командира экипажа, что рейс отменен, на борту разразился скандал. Пассажиры стали возмущаться, кто-то ругался, не подбирая выражений. Сама Машкова не поняла причину произошедшего, ведь билеты продавали и, при чем, по довольно внушительной цене. К тому же, аэропорт JFK, был готов к прибытию рейса. «Это было эффектно! Спасибо!» – с сарказмом констатировала актриса.
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