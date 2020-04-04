Обнародован официальный снимок iPhone SE 2020

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04.04.2020, 14:30, Разное

Совсем скоро состоится презентация нового смартфона iPhone SE 2020. На данный момент в интернете появилось официальное изображение этого гаджета американской корпорации.
Премьера аппарата iPhone SE 2020 может пройти ближе к 15 апреля, точная дата организаторами мероприятия не указывается. Пока только многочисленные поклонники технологической продукции «яблочной» фирмы могут посмотреть в Сети снимок смартфона. Судя по имеющимся данным, новинка повторит практически iPhone 8 в плане дизайна, – отличия самые незначительные. Иначе дело обстоит с технической точки зрения. Например, объем аккумулятора больше, чем у указанной выше модели, и будет применяться более совершенный процессор вместо SoC Apple A11 Bionic. Пользователи смогут приобрести три варианта девайса с 64, 128 и 256 Гб памяти. Предполагается, что цена базового устройства составит 400 долларов США.

Ранее стало известно о том, что купертиновцы подали заявку на патент создания «подводного» режима работы iPhone, благодаря чему пользователи смогут осуществлять съемку на глубине. На суше снова начнет действовать стандартный режим на операционной системе iOS. Также новая функция позволит экономить заряд батареи, появится и отдельный индикатор для оповещения функционирования смартфона под водой.



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