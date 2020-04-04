Скандалы: Следствие поверило полиграфу, а не генералам

04.04.2020, 14:18, Разное

За что арестовали заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Бирюкова и Александра Краковского

Басманный суд арестовал до 1 июня двух из пяти заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД. Помимо генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского, в СИЗО отправлен старший следователь по особо важным делам СД Александр Брянцев. Все они обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с земельных участков. Никто из фигурантов вину не признает. Как выяснилось в суде, громкое расследование, начатое лично главой СКР Александром Бастрыкиным, базируется на данных полиграфа и заявлениях бизнесмена Сергея Говядина.

Заседания, на которых должны были рассматриваться ходатайства об арестах сотрудников СД, назначили на десять утра, однако представители Генпрокуратуры появились в Басманном райсуде часов через пять. Опоздавшим, так же как и остальным участникам процессов, приставы, находившиеся в суде без масок, измерили на входе температуру. В масках, кстати, были только генерал Краковский и один из оперативников, пришедших в практически пустой суд.

Александра Краковского, Александра Бирюкова и Александра Брянцева уже перед началом заседаний доставили в суд из ИВС на Петровке, 38. Все они были задержаны накануне сотрудниками ФСБ и главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, а затем обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Уголовное дело в отношении них лично возбудил глава СКР Александр Бастрыкин.

Как следовало из материалов, озвученных в суде, «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя СД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна.

Введя в заблуждение начальника СД Александра Романова, его замы добились передачи материалов этого дела в свое ведомство. А следователь Брянцев, желая выслужиться перед генералами, затем освободил из-под ареста три земельных участка на Ленинградском проспекте, арестованных в ходе расследования, а затем настоял на переводе обвиняемого в мошенничестве бизнесмена из СИЗО под домашний арест. Как стало понятно из материалов, направленных в суд, в основу расследования легли данные проверки обвиняемых на полиграфе, проведенные еще в декабре 2019 года, которые якобы зафиксировали негативные реакции на вопросы, связанные с расследованием дела господина Худояна, и заявление бизнесмена Сергея Говядина.

Представитель компании Mansfield Executive Ltd Говядин обратился с ним к начальнику ГУСБ МВД Александру Макарову. По данным “Ъ”, в заявлении речь шла о «беспрецедентном давлении» на следственные органы МВД «со стороны лиц, имеющих отношение к организованной преступной деятельности». Так, господин Говядин информировал главу ГУСБ о том, что в 2015 году он и тогдашний депутат Госдумы Ильдар Самиев (проходит по другому уголовному делу о мошенничестве) договорились о строительстве жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала на Ленинградском проспекте, 37. Третьим партнером стал Альберт Худоян, которому принадлежало ООО «Авиасити», владевшее правами на долгосрочную аренду трех земельных участков, на которых предполагалось построить объект. Новые партнеры выкупили 50% акций кипрской компании, которая владела «Авиасити». Однако затем господин Худоян, отмечает заявитель, нарушил соглашение и, не ставя в известность своих партнеров, вывел права аренды и здание аэровокзала на свою новую компанию «Прайм парк» и ООО «Лидер». Владельцем последнего господин Говядин в заявлении называет Дмитрия Смычковского, который объявлен в розыск в качестве посредника, через которого передавались взятки в интересах вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) руководящим сотрудникам СКР.

По мнению заявителя, «несмотря на очевидную причастность к хищению Альберта Худояна», следователь Брянцев, допрашивая его в качестве потерпевшего, якобы заявил, что не видит состава и события преступления в действиях фигуранта, после чего отказался продлевать арест земельных участков и добился изменения меры для застройщика. Также господин Говядин обратил внимание на нежелание следователя «привлекать к уголовной ответственности» владельца «Лидера», отметив, что его бывший деловой партнер имеет обширные связи в правоохранительных органах, а один из его адвокатов — Геннадий Удоян — бывший сослуживец следователя Брянцева, «сидевший с ним в одном кабинете» (сам адвокат Удоян заявил “Ъ”, что это неправда). Заявитель сообщил господину Макарову, что «всерьез опасается незаконного вмешательства в ход расследования», попросив начальника ГУСБ МВД проверить изложенные им факты.

Согласно рапортам оперативников ГУСБ МВД, озвученным в суде, «желая избежать наказания за содеянное», сотрудники СД МВД намереваются скрыться от следствия, а также использовать «свои обширные связи» в правоохранительных органах для противодействия расследованию и сокрытия улик.

Защита высокопоставленных сотрудников СД, впрочем, настаивала, что все действия их подзащитных законны, а изложенные в заявлении доводы лишены оснований. Так, проверка, проведенная в декабре 2019 года Генпрокуратурой по еще одному заявлению господина Говядина, нарушений и «оснований для мер прокурорского реагирования» не выявила. А в ноябре 2019 года в ответ на заявление, направленное в МВД депутатом от ЛДПР Андреем Свинцовым по тем же обстоятельствам, заместитель главы ГУСБ Игорь Жигарев сообщил, что «никаких конкретных сведений», относящихся к компетенции его подразделения, автор не привел. Данными же о необъективном расследовании уголовного дела в отношении Альберта Худояна господин Жигарев и его сотрудники «не располагают». Однако суд посчитал последние доводы обвинения более весомыми, арестовав всех троих сотрудников СД.

Владислав Трифонов