Рестораны Москвы решили поддержать медиков в Коммунарке

04.04.2020, 14:16, Новости дня

Частные общепиты решили поддержать медиков инфекционной больницы в Коммунарке, работающих в напряженном графике, об этом сообщил управляющий итальянского ресторана, который примкнул к акции, Александр Руснак

«Наше заведение готовит одно блюдо в день на ужин: паста, равиоли, пицца или что-то горячее. Недавно подавали русскую кухню – бефстроганов. Одна порция в среднем 350 грамм. Доставляют еду в больницу курьеры. Там ее принимают волонтеры и передают врачам», – рассказал Руснак «Комсомольской правде».

Заведение за сутки готовит 35 порций для докторов. Отмечается, что владельцам бизнеса это обходится в 7,5 тыс. рублей за ужин, в стоимость входит зарплата персонала и ингриденты.

Управляющий добавил, что с введением режима полной самоизоляции спрос на доставку упал, так как люди стали больше экономить.

«Планируем помогать врачам до конца карантина, это не однодневная акция. В Instagram врачи нас благодарят. Передают спасибо и через волонтеров. Дохода сейчас нет. Даже та часть доставки, которая есть, это больше для поддержания боевого духа. В ресторане сейчас работают один-два человека. Про мотивацию сложно говорить, но сотрудники все понимают и выходят на работу», – сказал инвестор ресторана Вадим Мелкумов.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.