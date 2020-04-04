Препараты для лечения коронавируса у кошек станут ключом к COVID-19

04.04.2020, 14:09, Разное

Специалисты University of Alberta считают, что уже созданные препараты для борьбы с SARS у кошек станут ключом к лечению нового коронавируса у людей. Их аналоги участвуют в ряде исследований по созданию лекарств от тяжелых заболеваний.

Биохимик Джоан Лемье предполагает, что комбинированная терапия возможна и для борьбы с инфекцией у людей. Группой американских ученых в ходе эпидемии SARS в 2003 году в условиях лаборатории было остановлено размножение смертельного вируса. Решающую роль в этом процессе сыграли соединения под названием ингибиторы протеаз. Благодаря этим ферментам происходит распространение вируса в организме. Их аналоги достаточно широко применяются при лечении пациентов, страдающих от таких тяжелых заболеваний, как онкология, болезни сердца и сосудов, диабет второго типа и ВИЧ. В 5-10% новых лекарств, разрабатываемых в мире, используются подобные вещества.

Исследователями сегодня тестируются ингибиторы против нового вируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии. Одиннадцать исследований, проводимых в США, потребуют вложений свыше 52 миллионов долларов.