 

В Орехово-Зуево из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

04.04.2020, 14:09, Разное

В Орехово-Зуево в одном из жилых зданий случился взорвался газ. Из-за этого частично обрушился второй подъезд многоэтажного дома.

Сообщается, что взрыв газа случился в одной из квартир, расположенной на третьем этаже. В результате обрушились жилые комнаты с пятого по третий этажи. Спасатели эвакуировали 200 человек, один жилец дома, по данным пресс-службы столичного управления МЧС, погиб. Предварительной причиной происшествия называют взрыв газовой колонки.

На место инцидента прибыли спасатели во главе с руководителем ГУ МЧС РФ Московской области Сергей Полетыкиным. Расследование взрыва в жилом доме взят под личный контроль губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Начальнику ведомства поручено разместить жильцов разрушенного дома в местах временного нахождения и предоставить им все необходимое.

Криминалистами и следователями проводится осмотр местности и опрос свидетелей. После завершения расследования причин взрыва газа будет принято процессуальное решение.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing

14.02 / Более 600 тысяч баллов в в AnTuTu: Lenovo готовит к выпуску геймерский смартфон

19.02 / Компания Xiaomi помогает продавать массажные кресла по стоимости смартфона

05.02 / В России может увеличится штраф за превышение скорость

26.02 / Сервис GOG распродает ролевые игры и шутеры со скидками до 80%

03.03 / Смартфоны Xiaomi Mi A3 дождались обновления до операционной системы Android 10

08.03 / Мнение: О трёх решающих для России новостях

04.02 / Владимир Познер посмеялся над интервью Собчак с Богомоловым о работе

14.03 / Эксперты назвали 5 «утренних ритуалов» для сброса лишнего веса

30.03 / Китайские врачи опровергли миф о воде и коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска