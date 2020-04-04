В Орехово-Зуево из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

04.04.2020, 14:09, Разное

В Орехово-Зуево в одном из жилых зданий случился взорвался газ. Из-за этого частично обрушился второй подъезд многоэтажного дома.

Сообщается, что взрыв газа случился в одной из квартир, расположенной на третьем этаже. В результате обрушились жилые комнаты с пятого по третий этажи. Спасатели эвакуировали 200 человек, один жилец дома, по данным пресс-службы столичного управления МЧС, погиб. Предварительной причиной происшествия называют взрыв газовой колонки.

На место инцидента прибыли спасатели во главе с руководителем ГУ МЧС РФ Московской области Сергей Полетыкиным. Расследование взрыва в жилом доме взят под личный контроль губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Начальнику ведомства поручено разместить жильцов разрушенного дома в местах временного нахождения и предоставить им все необходимое.

Криминалистами и следователями проводится осмотр местности и опрос свидетелей. После завершения расследования причин взрыва газа будет принято процессуальное решение.