Опрос показал готовность россиян помочь людям в самоизояции

04.04.2020, 13:53, Новости дня

Порядка 20% россиян начали помогать другим людям в условиях пандемии, говорится в результатах исследования сайта официальной информации стопкоронавирус.рф.

Команда сайта стопкоронавирус.рф провела опрос в своих сообществах в соцсетях и мессенджерах, чтобы определить, сколько людей готовы помочь другим оплатить счета, купить еду и оказать помощь другим способом в условиях самоизоляции.

«Опросы на разных площадках с разным числом подписчиков показали сопоставимые результаты. Так, порядка 20% опрошенных в той или иной форме помогают другим людям: 1-3% стали волонтерами, 4-5% помогают соседям, 6-7% помогают друзьям, а еще 4-5% работают в организациях, которые оказывают помощь», – говорится в сообщении.

Пятая часть респондентов рассказали, что пока не помогают другим людям, но уже задумались об этом. В сообществе cтопкоронавирус.рф. в Viber с 16.00 мск 3 апреля до 9.00 4 апреля проголосовали свыше 206 тыс. человек, в группе во «ВКонтакте» – свыше 2,4 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.