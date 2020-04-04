 

«Неестественная мимика и раздутое лицо»: Виктория Боня публично унизила Алену Шишкову

04.04.2020, 13:52, Новости дня

Экс-участница «Дома-2» считает, что модель злоупотребляет «уколами красоты».

Виктория Боня решила поделиться с подписчиками секретами красоты, но спровоцировала очередной скандал. В этот раз 40-летняя модель рассказала, что вместо уколов ботокса и дорогой косметики с химическими компонентами она выбирает натуральную косметику, а точнее сыворотку с собственной кровью. Инста-дива уверена: именно сыворотка делает ее лицо гладким и подтянутым. Комментируя чудодейственное средство, Виктория зачем-то вспомнила экс-возлюбленную рэпера Тимати.

«Сохраняй видео и отмечай тех, кому пора забыть про уколы красоты. Ведь эффект от них будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть как Алена Шишкова, с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, я просто не узнала некогда юную красавицу!» — высказалась Боня.

Поклонники раскритиковали Викторию за публичное унижение молодой модели. Более того, многие считают, что экс-участница лукавит, когда говорит, что не колет ботокс и не вводит филлеры. Боня уже ответила на замечания в свой адрес: по ее словам, она делает зарядку для лица, которая и дает такой эффект. А что касается Алены Шишковой, то 40-летняя модель не собиралась оскорблять девушку, а лишь дала совет.
.Когда девушка колет таки объемы в юности, то через 5-10 лет эти объемы придется только увеличивать! И это обращение, а не упрек, – написала Инстаграм-звезда.

Напомним, что ранее Виктория рассказывала, что участвовала в Перу в шаманском обряде, во время которого употребляла напиток айваско. Она считает, что это благотворно сказывается на ее здоровье. Российские наркологи отметили, что это запрещенное вещество в нашей стране, которое приводит к шизофреноподобным психозам.



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