В Мурманске ликвидирован боевик «Исламского государства», подозреваемый в подготовке теракта

04.04.2020, 13:52, Новости дня

У подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Сторонник террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) уничтожен в Мурманске 4 апреля. Мужчину подозревали в подготовке теракта.

О ликвидации террориста сообщил «Интерфакс», ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет.

Преступник был вооружен, по пытавшимся его задержать сотрудникам ФСБ он начал стрелять из пистолета. Ответным огнем боевик был уничтожен.

При обыске у сторонника ИГ обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, отмечает НАК. Установлено, что преступник намеревался совершить теракт и уехать на Ближний Восток.

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