«Союз отцов» объявил об акции в поддержку самоизоляции

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04.04.2020, 13:48, Новости дня

Межрегиональная общественная организация «Союз отцов» объявила о старте акции «Взаперти, но в общении», посвященную режиму самоизоляции.

«Самоизоляция внесла колоссальные коррективы в повседневную жизнь российских семей и, в первую очередь, родителей. Многие родители раньше рассчитывали на помощь школы в воспитательном процессе детей. Сейчас короновирус бросил вызов не только в отношении работы, но и времяпровождения и воспитания своих маленьких домочадцев. Первая неделя показала компетентность родителей, способных справиться и с такой неординарной ситуацией», – говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении отмечается, что акция «Взаперти, но в общении» запущена в поддержку инициативе «Совета отцов Северного округа» города Архангельска, которая посвящена вынужденному затворничеству из-за коронавируса.

«Все, кто вынужден находиться дома в то время, когда он, обычно, активно взаимодействовал с другими людьми, придумывают и воплощают свое интересное времяпровождение с пользой, фиксируют это все на фото и выставляют в социальных сетях с хэштегами: #домавзаперти, #весеннийпапа, #Союзотцов, #крутОтец, #взаперти», – пояснили в «Союзе отцов».

Акция стартовала 21 марта, она продлится до 30 апреля.



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