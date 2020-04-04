 

Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

04.04.2020, 13:48, Новости дня

Неисправность газовой колонки стала предварительной причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир», передает ТАСС.

Пресс-служба МЧС сообщила, что взрыв произошел в квартире «на третьем этаже пятиэтажного  (…) дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этаж», передает РИА «Новости».

Информация по пострадавшим уточняется. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

В готовность приведены АМГ ЦСООР «Лидер», Центроспас, Ногинского СЦ и ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом доме в Орехово-Зуево. До этого взрыв газа в доме произошел в Магнитогорске, погибли три человека.



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